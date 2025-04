Omaaegne sovjettide kosmosemasin ähvardab Maale potsatada – aga keegi ei tea, kus see juhtub

Erilist tähelepanu pälvib sondi maandumismoodul. Kuna see oli konstrueeritud vastu pidama Veenuse äärmuslikult kuumale ja tihedale atmosfäärile, on täiesti võimalik, et see elab üle ka Maa atmosfääri sisenemise ning võib maapinnale jõuda suhteliselt tervena. Hollandi satelliidijälgija Marco Langbroeki sõnul kaalub kerakujuline maandur ligi 495 kilogrammi. «Riskid pole küll eriti suured, kuid need pole ka olematud,» kirjutas Langbroek oma blogis, võrreldes potentsiaalset ohtu meteoriiditabamusega.