See kunstniku nägemus kujutab esimest tähtedevahelist asteroidi `Oumuamua. ESO Tšiilis asuva Väga Suure Teleskoobi ja teiste maailma observatooriumide vaatlused näitavad, et see ainulaadne objekt rändas läbi kosmose miljoneid aastaid enne meie tähesüsteemiga juhuslikku kohtumist. See näib olevat tumepunast karva, väga piklik metalliline või kivijas objekt, umbes 400 meetri pikkune ja erineb kõigest, mida Päikesesüsteemis seni nähtud.

Foto: ESO