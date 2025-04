Inimesed on kogunenud 26. aprillil 2025 Roomas Vatikani lähedal enne paavst Franciscuse matusetseremooniat Via della Conciliazione tänavale.

Vatikani ja Rooma tänavaid ääristavad leinajad kogunevad laupäeval, et anda viimane teele paavst Franciscusele , keda mäletatakse migrantide ja vaeste eest võitlejana ning tema jõupingutuste eest katoliku kiriku ümberkujundamiseks. Tema matusemissat peetakse Püha Peetruse basiilika trepil, mis on katoliku kiriku üks tähtsamaid kohti, kohal on üle 50 maailma liidri ja 11 valitsevat monarhi.