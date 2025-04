Vaata haruldasi fotosid: NASA sond pildistas eriskummalise kujuga asteroidi

Donaldjohanson kuulub haruldaste kontaktbinaaride sekka, mis on objektid, mis on tekkinud kahe väiksema keha kokkupõrkel ja seejärel liitunud üheks. Fotodelt on selgelt näha, et asteroidi kaks massiivset osa on ühendatud õhukese kaelaga, mis meenutab kahte üksteise sisse asetatud jäätisekoonust. See omapärane struktuur viitab keerulisele geoloogilisele minevikule ja võib pakkuda uusi vihjeid selle kohta, kuidas meie päikesesüsteemi planeedid kunagi tekkisid.