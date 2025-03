Uus ahvatlev võõrliik: austrid võivad saabuda Läänemerre

Vaikse ookeani austrid on Bohuslänis end rekordilise kiirusega sisse seadnud ja nüüd on neid nähtud isegi Sundi ääres. Küsimus on selles, kas austrid jätkavad oma teekonda Läänemerre.

Vaikse ookeani austrid on suutnud kohaneda Taani väinas madalama soolsusega Skåne rannikuäärsete vetega. Kuigi neid on piirkonnas nähtud juba ligi kümme aastat, on austrid nüüd asunud Taani väinas ka edukalt paljunema. Göteborgi Ülikooli teadlaste uuring viitab, et see invasiivne liik võib koloniseerida ka Läänemere lääneosa.