Isaac Newton kasutas õlut hoopis selle asja tegemiseks

Öeldakse, et tõde peitub veinis – aga mis siis kui see peitub hoopis õlles? Londonis on päevavalgele toodud üks lihtne puitkann, mis kätkeb endas lugu geeniusest, tindist ja kääritamisest. Näitus Kuninglikus seltsis lubab kiigata Newtoni varjujäänud igapäeva, mis polnudki nii kuiv kui me arvata oskame. Õunal on Newtoni elus oluline koht aga tuleb välja, et õllelgi – seda aga hoopis kummalises seoses.