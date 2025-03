Maalma täpseim kell pandi Jaapanis müüki – hinnalipik on muljet avaldav

Kyoto ettevõtte Shimadzu Corporationi ülitäpne optilisel võrel põhinev kell «Aether clock OC 020» mahub vaid 250-liitrisesse seadmesse. See uuenduslik kell on tunduvalt väiksem kui varasemad mudelid, mille maht on olnud ligi 920 liitrit, kuid ületab täpsuselt tunduvalt seniseid standardeid.