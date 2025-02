Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) teadlased on välja töötanud putukamõõtu lendavad robotid, mille täiustatud tiivakujundus laseb neil lennata kuni 1000 sekundit – see on sada korda kauem kui varasematel sarnastel seadmetel. Inspiratsiooni ammutati tagasihoidlikelt töömesilastelt, kelle lennumehhanism on looduses erakordselt tõhus.