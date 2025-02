Avastati, et nutikad putukad rändavad just tänu selle linnu poolt tekitatud elektriväljale

Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringus kirjeldasid bioloogid Carlos García-Robledo, Diego Dierick ja Konstantine Manser katseid, mille käigus testiti, kas lestad on tundlikud koolibrite tekitatud elektriväljade suhtes ning kuidas nad neid enda liikumiseks ära kasutavad.