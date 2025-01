NASA avastas asteroidi, mis tõuseb kokkupõrkekursi ohuedetabeli tippu

Asteroid 2024 YR4, mille avastas 27. detsembril 2024 Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), asus sel hetkel Maast 829 000 kilomeetri kaugusel. Kuigi praegu liigub see meie planeedist eemale, toimub järgmine väga lähedane möödumine detsembris 2028. Esialgsete arvutuste kohaselt on võimalus, et see tabab Maad 2032. aastal, 1,2%.