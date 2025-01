Tartu Ülikooli professor lahkus päevapealt ametist – põhjus murettekitav

Senine Tartu Ülikooli professor Mart Loog lahkus päevapealt eelmisel reedel oma ametist. Põhjuseks sai asjaolu, et tema ringkäik maailma sünteetilise bioloogiaga tegelevate ettevõtte ja teadlaste juurde tõi päevavalgele kurva tõe: senine tegevus selles vallas ei ole lihtsalt perspektiivne. Loogi sõnul soovis ta Eesti mõistes kopsakat teadusrahastust – 2,5 miljonit eurot – tagastada. Ülikooli rektor otsustas Loogi väitel selle projektiga jätkata ja ta eemaldati selle juhtimisest. Tema väitel põhjusil, et ülikoolil on seda raha vaja. Tegemist oli tänaseks Eestiski korralikku lootuse lainetust tekitanud puidukeemiat puudutava arendusprojektiga, millest tululootjaid on nii mõnigi. Mart Loog kirjutas Postimehele ka arvamusloo sellest, mis Eesti teaduses tema meelest laiemalt toimub ja miks ei ole see toeks Eesti tööstusele ning majandusele laiemalt. Postimees küsis, kuidas ja miks selline äkiline lahkumine aset leidis: