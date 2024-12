Nalja nabani Vaata muigamapanevaid fotosid loomadest aastal 2024

Milko Marchetti ja tema võidukas foto «Kinni jäänud orav». Foto on tehtud Bagnacavallos, Ravenna lähedal, avalikul looduskaitsealal, kus on oravad äärmiselt haruldased, kuid ühes puuõõnes käib korraga 3-4 isendit. Marchetti meenutab, et pildi tegemise hetkel püüdis ta tabada hetke, mil orav on näiliselt puuõõnes kinni, tegelikult hoopis eemaldab oma tagumised käpad tüvest ja siseneb avasse.

Foto: Milko Marchetti/Nikon Comedy Wildlife Photography Awards