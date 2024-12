Ja tegelikult nii saabki kosmosesse! Idee pandi kirja juba palju aega enne Kristust. Nimelt on Vanas Testamendis lugu (Saamueli 17:42–49), kuidas väike, kuid nutikas Taavet tappis Koljati, keerutades linguga kivi ja lennutades selle vastu Koljati pead. Kui kivi piisavalt kiiresti piisavalt pika lingu otsas keerutada, ei kuku ju kivi sealt maha. Oletame, et Taavet keerutas linguga kivi massiga m ja nurkkiirusega n = 1 pööre sekundis. Milline pidanuks olema lingunööri pikkus r, et tekkiv tsentrifugaaljõud avaldises