Mis on 3D mikrovedelikuvõrgud?

3D mikrovedelikuvõrk (microfluidic network) on kolmemõõtmelise materjali sees paiknevate hargnevate kanalite süsteem. Need kanalid on piisavalt kitsad, et vedelik saaks neis liikuda kapillaartoimel, ilma pumbata. Sellise tehnoloogia potentsiaal on tohutu, kuid siiani on selle kasutamist piiranud keeruline ja aeganõudev tootmisprotsess.