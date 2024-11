Vaata, mis juhtub kui päris koer robotkoeraga kohtub

Real dog's reaction to robot dog pic.twitter.com/ViOzuEW1VA

Pärast robokoera ootamatut hüpet vastas päris koer ehmunud haugatuse ja taganemisega. Sellised reaktsioonid korduvad pea igas videos, kus päriskoerad kohtuvad robokoertega — urisemine, haukumine ja väljakutsed on sagedased vastused, samal ajal kui omanikud kõike mõnulevalt filmivad. Loomade jaoks ei ole olukord aga sugugi naljakas, sest nad tajuvad robokoera kui midagi võõrast ja hirmutavat.

Robootika loodust jäljendamas

Teadlased püüavad sageli jäljendada loodust, et arendada tehnoloogiat, mis suudaks täita keerukaid ülesandeid, näiteks uurida merepõhja või lennata nagu lind. Sellised robokoerad nagu Unitree Go2 ja Boston Dynamicsi Spot on robootika arengu eredaimad näited.

Algselt kohmakatest prototüüpidest on saanud nüüdseks mitmekülgsed seadmed, mida kasutatakse maratonijooksudel, sõjalistel missioonidel ja isegi turvateenustes, nagu näiteks Donald Trumpi villa Mar-a-Lago vara kaitsmine. Kuid sellised otstarbed on sageli kaugel mängulisest palli toomisest, mis koeri rõõmustaks.

Looduse ja tehnoloogia tasakaal

Robokoerte kasvav populaarsus tõstatab küsimusi nende sobitumisest loomulikku keskkonda. Kui robokoerad ja teised sarnased tehnoloogiad nagu Tesla humanoidrobot Optimus viitavad inimkonna soovile tehnoloogia abil loodust valitseda, jääb üle mõelda, kuidas see mõjutab elusaid olendeid.

Oluline on leida tasakaal tehnoloogia arengu ja looduse austamise vahel, et päriskoerad, olgu need chihuahuad või dogid, saaksid oma tehislikelt «kaaslastelt» tulevikus rohkem rahu ja vähem stressi.