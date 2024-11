ARVAMUS Ettevõtlust peab paitama Päike, mitte räsima tuuled

Miks ma seda praegu meenutan?

Kuulen pidevalt, et nõudluse vähenemise tõttu peavad osa ettevõtjaid ja kaupmehi pidevalt hindu kergitama ning eelarve defitsiidi tõttu riik kõikvõimalikke makse tõstma. Aga need on just need väga olulised tegurid, mis soovitud nõudluse kasvule hoopis vastupidise resultaadi annavad – nõudlus (ostujõud) väheneb, ettevõtlus aheneb või kolib parematele jahimaadele. Muidugi on omaette küsimus kas nõudlus ja ostumahud peavadki üldse kogu aeg kasvama või saaksime olemasolevaid vahendeid mõistliku efektiivsuse korral n.ö. lõpuni ära kasutada. Nii toetataks reaalselt ka loodussäästlikumat majandamist. Naljakatest ja mõttetutest ostudest või kampaaniatest ühiskonnas võiks följetone kirjutada.

Miks siis nii tehakse?

Kas tegu on ebakompetentsuse, laiskuse, perspektiivitunde puudumise või koguni ahnusega? Eks kõik need tegurid ole ühiskonnas esindatud. Jutt, et me pidevalt (teistest kiiremini) hindu ja makse tõstma peame täielikult ei päde. Seda näitab kasvõi samas keskkonnas oleva naabri Läti kogemus. Hiljutise külaskäigu ajal nägin Riia vanalinnas Tallinnast kuni poolteist korda (!) odavamaid 4- ja 5-tärni hotellide hindu ja isegi odavamaid Eesti väiksemate linnade hotellihindadest. Ka kütuse hind oli pea 10% odavam, söögikohtade võrdlus annab samasuunalise tulemuse. Meie hotellide ja söögikohtade omanikud kurtsid äsja madala külastatavuse ja vajaduse üle jällegi hindu tõsta. Ja seda olukorras, kus Lätis on 1 palgaeuro eest juba võimalik rohkem kaupu-teenuseid saada kui kõrgemate palkadega Eestis. Kui isegi kallile põhjamaale Soomesse minekul ei ole otstarbekas oste enam Eestis teha, siis kas ei pane see meid mõtlema? Üksjagu muiet ja piinlikkustki tekitas kunagine kütusefirma juht Eestis kui «põhjendas» maailmaturu kütusehinna tõusmisel vajadust seda koheselt ka Eestis läbi viia, samas kui langusele reageeriti mitme nädala järel ja minimaalse hinnalangusega. Kas oleme liialt ahned? Tundub ju! Kui riik tõstis käibemakse 2% (lõpphinda poes seega 1,66%), siis suur osa kaupmehi tõstis kiiresti hindu käibemaksu tõusust pea kümme korda enam. Aga mis viga ahne olla kui alandlik tarbija on nõus seda kõike kinni maksma.