Ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uuring näitab, et umbes 75 kilomeetri kaugusel Mount Everestist asuv jõgede süsteem on loonud sügava kuristiku, mille erosioon on põhjustanud mäe tõusmise.

Mount Everest, tuntud ka kui Chomolungma tiibeti keeles või Sagarmāthā nepaali keeles, on maailma kõrgeim mägi, ulatudes 8 849 meetrini. See tipp on umbes 250 meetrit kõrgemal kui järgmine kõrgeim tipp Himaalajas. Everest on mäeaheliku jaoks anomaalselt kõrge, kuna järgmised kolm kõrgeimat tippu – K2, Kangchenjunga ja Lhotse – erinevad üksteisest vaid umbes 120 meetriga.

Uuring näitab, et märkimisväärse osa sellest kõrguse anomaaliast põhjustab allpool Maa koort tekkiv surve, mis on seotud erosiooniga lähedal asuvas jõeorus. See efekt, mida nimetatakse isostaatiliseks tõusuks, tähendab, et koore piirkond, mis kaotab massi, tõuseb ülespoole, kuna Maa vedela vahevöö surve on suurem kui raskusjõu allapoole suunatud jõud pärast massi kadumist.

See on aeglane protsess – tavaliselt vaid paar millimeetrit aastas –, kuid geoloogiliste ajavahemike jooksul võib see märkimisväärselt muuta Maa pinda.

Uurijad leidsid, et Mount Everest on viimase 89 000 aasta jooksul kasvanud umbes 15–50 meetrit, kuna lähedal asuv Aruni jõgi ühines Kosi jõesüsteemiga, mis suurendas erosiooni.

Jõgede erosioon ja mäe tõus