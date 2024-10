Päikesevarjutus toob täna taevasse vaatemängulise tulerõnga

Need, kes ei saa varjutust ise kohapeal vaadata, saavad seda jälgida veebis, mille otseülekannet korraldab TimeandDate. Varjutuse rõngakujuline faas on Maalt esimest korda nähtav Eesti aja järgi kell 19:50 (12:50 EDT, 1650 GMT), kuid parim aeg selle nägemiseks on kella 22 ajal ehk täpsemalt ajavahemikus (15:03–15:09 EDT, 1903–1909 GMT), mil seda saab kuni 6 minutit ja 11 sekundit vaadelda Lihavõttesaarte (Rapa Nui) kohal.