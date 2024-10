Teadlased lõid laboris täiesti uue meele – kahtlustatakse, et vähirakkudel on midagi samasugust

Escherichia coli üleelusuuruses täispuhutav skulptuur Šotimaa rahvusmuuseumis. Luke Jerrami loodud täispuhutav kunstiteos, mis kujutab E. coli't – kõikjal meie elus paljuski esinevat bakterit. See täispuhutav bakter on 5 miljonit korda suurem elusbaktesit, mis on päriselus kuni 2 μm pikkused. See bakteriperekond on saanud oma nime Saksa-Austria arsti Theodor Escherichi (1857-1911) järgi.

Foto: Postimees