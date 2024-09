Aasta tagasi tehtud terve silma siirdamine – kas nägemine on taastumas?

Aaron James, 46-aastane veteran, sai kõrgepinge elektriga seotud õnnetuses tõsiseid vigastusi vasakul kehapoolel ja näos, sealhulgas silmas. Algne plaan oli teha vaid osaline näosiirdamine, kuid arstid otsustasid lõpuks proovida ka silma siirdamist, uskudes, et see on nüüd tehnoloogiliselt võimalik, kuigi nägemise taastamine oli vähetõenäoline.

Edukas silmasiirdamine: verstapost meditsiinis

NYU Langone Healthi Hansjörg Wyssi plastilise kirurgia osakonna teadusuuringute direktor ja üks Jamesi kirurgidest, Daniel Ceradini, selgitab, et silmasiirdamisest on juba kaua räägitud, kuid protseduur on äärmiselt keeruline, kuna veresooned ja närvid on väga väikesed. Probleem on olnud verevoolu taastamises siirdatud silmas.

Novembris, kuus kuud pärast operatsiooni, teatas Ceradini ja tema meeskond siirdamise edukast läbiviimisest. Ajakirjas JAMA avaldatud uues teadustöös selgitatakse, kuidas nad operatsiooni teostasid ja kuidas James pärast protseduuri on taastunud.

Operatsioon kestis umbes 21 tundi, kuigi arstid said varem harjutada virtuaalselt. Eduvõimaluste suurendamiseks süstiti doonorilt võetud tüvirakke Jamesi nägemisnärvi. Seni on kõik kulgenud plaanipäraselt.

Kuigi James ei näe siirdatud silmaga, on võrkkestas näha elektrilist aktiivsust ja silma verevarustus on suurepärane, mis on silmasiirdamisel suur saavutus. Ceradini rõhutab ka Jamesi esteetilise tulemuse olulisust, öeldes, et see on märgatavalt parandanud tema elukvaliteeti ja ühiskonda naasmist.

Järgmised sammud silmasiirdamiste tulevikus