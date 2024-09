Göteborgi meditsiinikonverentsil tegi ettekande 10 aastane poiss – tema sünd on sedavõrd haruldane

Lavalt kõneldes sõnas Vincent: “Olen tavaline poiss, kes armastab sporti, eriti golfi. Minu lemmikõppeaine on kunstiõpetus. Kui ma suureks saan, tahan saada golfiprofiks. Täna on siin minuga ka minu ema ja isa, ning ma tean, et nemad ja Rootsi uurimisrühm ning arstid on minu üle väga uhked. Olen väga rõõmus, et olen siin kõigi julgete inimeste tõttu, kes on täna siin saalis”.