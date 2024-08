KARM TÕDE Gröönimaa jääst leiti midagi enneoelmatut – see muudab täielikult ilmapilti

Teadlased on avastanud taimede ja putukate jäänuseid kolme kilomeetri sügavuselt jääkihi alt, mis on välja puuritud Gröönimaa keskosast. Need leiud annavad selgeima tõendi, et peaaegu kogu see tohutu territoorium oli miljon aastat tagasi roheline, kui atmosfääri süsinikutase oli tänapäevasest palju madalam. Kas see tähendab, et Gröönimaa tänane jääkilp on pöördumatult sulamas ja küsimus on, et kui kiiresti ja kui kaugele inimesed üleujutatavatest rannikualadest kolida jõuavad ja suudavad.