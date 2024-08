TÕELINE NEITSI MAARJA Nende loomade puh avastati tõeline neitsist-sündimine esmakordselt

Kaks M. mustelus emashaid, kes olid vangistuses ja jälgimise all, näitasid partenogeneesi ehk neitsist sündimist. See paljunemisviis tähendab, et munarakk areneb järglaseks ilma viljastamiseta ja seda on täheldatud mitmesuguste selgroogsete seas, välja arvatud imetajad.

Esimene fakultatiivse partenogeneesi juhtum

Teadusajakirjas Scientific Reports avaldatud uuring näitab, et noored harilikud kärphaid sündisid partenogeneesi teel, näidates igal geneetilisel markeril homosügootsust, mis on kooskõlas terminaalse fusiooni automiksisega – see keeruline trmin tähendab tegelikult seda, et neitsistsünni järeltulija on geneetiline kombinatsioon kahe nn polaarkeha vahel ja ei ole oma ema täpne geneetiline koopia.