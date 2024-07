EI KOTI! Tšornobõli tuumakatastroofi kiirgusfoon neid olendeid ei mõjuta

Nematoodid, mis koguti sellest piirkonnast, ei näidanud mingeid märke genoomi kahjustustest, mis võiksid olla oodatavad sellises ohtlikus keskkonnas elavatelt organismidelt. Uuring, mis avaldati käesoleva aasta alguses, ei viita sellele, et CEZ on ohutu, vaid pigem sellele, et ussid on vastupidavad ja suudavad kohaneda tingimustega, mis võivad teistele liikidele olla elamiskõlbmatud.

New Yorgi ülikooli bioloogi Sophia Tintori juhitud meeskond väidab, et see võib anda väärtuslikku teavet DNA parandamise mehhanismide kohta, mida võiks ühel päeval kasutada ka inimeste raviks meditsiinis.

Pärast Tšornobõli tuumaelektrijaama reaktori plahvatust 1986. aasta aprillis on ümbritsev piirkond ja lähedal asuv Pripjati linn Ukrainas olnud rangelt piiratud ala, kuhu pääseb vaid valitsuse loal. Keskkonda ladestunud radioaktiivsed ained puutuvad kokku organismidega, paljastades nad äärmiselt ohtlikele ioniseeriva kiirguse tasemetele, mis suurendavad oluliselt mutatsioonide, vähi ja surma riski.

Kulub veel tuhandeid aastaid, enne kui Tšornobõli piirkond on taas inimasustuseks ohutu. Enamik meist teab seda ja väldib seda piirkonda. Kuid loomad… nemad ei mõista, et peaksid eemale hoidma. Nad liiguvad sinna, kuhu tahavad, ja «eraldustsoonist» on saanud kummaline, umbes 2600-ruutkilomeetrine radioaktiivne loomade varjupaik.

Piirkonnas elavatele loomadele tehtud testid on näidanud selgeid geneetilisi erinevusi võrreldes loomadega, kes seal ei ela. Kuid me ei tea endiselt palju katastroofi mõjude kohta kohalikele ökosüsteemidele.