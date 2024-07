Liigutav ja südamlik lugu 98-aastane omal ajal doktorikraadist loobunud annab ta kunagine ülikool audoktori kraadi

22-aastaselt avastas Rosemary Fowler (neiuna Brown) midagi ebatavalist vaadates osakeste radu – osakese, mis lagunes kolmeks piioniks (teatud tüüpi subatomaatiline osake). Ta ütles: «Ma sain kohe aru, et see on uus ja väga oluline. Me nägime asju, mida polnud varem nähtud – just see oli osakestefüüsikas uute asjade leidmine. See oli väga põnev.»