Tehisaru aitab ette ennustada surmalaine teket tormis

Surmalained on hiidlaineid, mis tõusevad märkimisväärselt kõrgemale kui tavalised ookeanilained. Need võivad ilmuda äkitselt ja rünnata laastava jõuga. Need ettearvamatud hiiglased on võtnud mitmete meremeeste elu ja sisaldavad tõsist ohtu meremeestele, laevadele ja isegi suurtele ujuvplatvormidele.