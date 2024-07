Loe, milline nutikas lahendus leiti agressiivsete ajukasvajate raviks

Uuringud näitavad, et tavapärased ruutlainevormid näitavad head vere-aju barjääri häirimist, kuid see uuring leiab, et B-SWE-ga on vere-aju barjääri häirimine veelgi parem. See võib võimaldada rohkematel vähivastastel ravimitel ajju pääseda.