TEADLASED: tegime kindlaks, kuidas lennukisuurused saurused omal ajal lennata said

Kuigi need omadused kahtlemata aitasid, näitab uus uurimus, et võre-sarnane struktuur takistas pterosauruste laiaotsalisi sabasid tuules lehvimast ning aitas neil jäigastuda, võimaldades lendamist.

Mis siis aitas varajastel pterosaurustel võita selgroogsete lennuvõime evolutsioonivõistluse? Pikka aega ei olnud selget arusaama, kuid uus, veel eelretsenseerimata uurimus viitab, et see oli nende sabalaba jäikus, mis on laia, teemantilaadse kujuga ja mida on peetud omalaadseks tüüriks.