PÕNEV-PÕNEV! MIT teadlased: saime teada, mida üldnarkoos ajuga teeb kui teadvus kaob

MIT neuroteadlased on võib-olla avastanud vastuse, miks laialt kasutatud propofoolil tekitab teadvusekaotus ja seda saab kasutada anesteesias. Propofooli on laialdaselt kasutatud alates 1980. aastatest patsientide teadvusetuks muutmiseks ja selles olekus hoidmiseks. Uus uurimus näitab, et see töötab, häirides aju «dünaamilist stabiilsust» – seisundit, kus neuronid suudavad reageerida sisenditele, kuid aju suudab hoida neid liiga erutatuks muutumast.

Nad leidsid, et need loomade ajud, mis olid teadvusel, näitasid suurenenud närvitegevust pärast selliseid sisendeid nagu heli või uus vaatepilt ja naasid seejärel baasolekusse. Kuid propofooli mõju all tegi aju sootuks kummalisi asju. Varasemad uuringud on näidanud, et loomad, kellele on antud ravimit, kaotavad teadvuse, kuid säilitavad kognitsiooni ja ajutegevuse – põhimõtteliselt suudab aju endiselt töödelda selliseid asju nagu heli ja lõhn, isegi kui te pole sellest teadlik. Meeskond, kes avaldas oma tulemused hiljuti ajakirjas Neuron, leidis, et see efekt võib olla tingitud sellest, et ajul võtab anesteetikumi mõju all pärast sensoorse sisendi saamist kauem aega, et naasta oma baasolekusse, saates ajutegevuse kaosesse.