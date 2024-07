Tennisetähtede Federeri ja Nadali nimed pandi üsna jõhkra ja ebatavalise eluviisiga putukatele

Rafael Nadali ja Roger Federeri nimed on jäädvustatud tenniseajalukku kui meie aja suurimad mängijad, kuid nüüd on nende nimed ka teadusesse talletatud. Teadlased on nimetanud nende auks kaks uut putukaliiki.

Nagu nende nimed vihjavad, austavad need herilased tennise suurkujusid Roger Federeri ja Rafael Nadali, kes on küll väljakul konkurendid, kuid on olnud ka samas paarismängu tiimis. Samuti on kaks autoritest suured Rogeri ja Rafaeli fännid.