Teadlased uurisid, kuidas UK-s kehtestatud suhkrumaks on mõjutanud inimeste igapäevast suhkrutarbimist.

Ühendkuningriigi «suhkrumaks», ametlikult tuntud kui karastusjookide tööstusmaks (Soft Drinks Industry Levy), vähendas lastel igapäevast suhkrutarbimist umbes 5 grammi ja täiskasvanutel umbes 11 grammi võrra 12 kuu jooksul pärast selle kehtestamist. See selgus 11-aastase küsitlusandmete analüüsist, mis avaldati ajakirjas Journal of Epidemiology and Community Health.