Norras alustati üihelikiirusega ründrelva loomisega

Lepingu mahuks on kuni 1,5 miljardit Norra krooni (umbes 132 miljonit eurot), mis rõhutab ühtlasi kas sellise raketitehnoloogia strateegilist tähtsust kaitsevõimekuse säilitamisel ja tugevdamisel. Kongsberg Defence & Aerospace president Eirik Lie rõhutas projekti koostöist olemust. «3SM raketiprojekt näitab, kuidas piiriülene ja tööstuslik koostöö aitab tugevdada Norra, Saksamaa ja teiste liitlasriikide kaitsevõimekust. Tihe koostöö tööstuse, ametivõimude ja teadusasutuste vahel loob aluse innovatsioonile ja töökohtade loomisele, säilitades samal ajal meie positsiooni maailma juhtiva raketitootjana,» ütles Lie.

Kongsberg on määratud selle ambitsioonika projekti juhtivaks tööstuspartneriks, kuhu annavad olulise panuse ka Saksa ja Norra tööstuspartnerid, sealhulgas Diehl Defence ja MBDA Deutschland. Lisaks mängivad arendusprotsessis kriitilist rolli Norra kaitseuuringute keskus (Norwegian Defence Research Establishment ehk FFI) ja kosmose ning kaitsetööstusettevõte Nammo.

NDMA direktor Gro Jære tõstis esile Norra raketiarenduse ajaloolist konteksti ja tulevikupotentsiaali: «Norral on pikk ajalugu uute raketisüsteemide väljatöötamisel ning on oluline, et säilitaksime ja arendaksime edasi olemasolevaid teadmisi ja positsiooni, mis Norrale raketitehnoloogias kuulub. Kongsberg Defence & Aerospace'i uueks lepingupartneriks ja tööstusliidriks määramine on oluline samm võimsa uue relvasüsteemi arendamisel meresihtmärkide ründamiseks. Kongsbergil on selles valdkonnas ulatuslik ja märkimisväärne kogemus.»

Supersonic Strike Missile (3SM) on loodud tõhusa ja uue laevadevastase relvana, mis tugevdab suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, suurendades relvajõudude heidutusvõimekust ja parandades nende suutlikkust rünnata kaugsihtmärke. See on mõeldud kasutamiseks nii Norra kui Saksamaa mereväe laevadel, samuti arendatakse seda kasutamiseks teiste NATO riikide ja lähimate liitlaste poolt.

Kongsbergi raketiarendus on hästi tuntud – 2000. aastatel välja töötatud mereväe ründerakett (Naval Strike Missile ehk NSM) on nüüd kasutusel 13 riigis, sealhulgas Norras, Saksamaal ja USA-s. Uus 3SM süsteem täiendab NSM-i, pakkudes moodsas meresõjas tugevat ja mitmekülgset arsenali, kui see 2030. aastate keskel operatiivseks muutub.