MIKS KÜLL? Teadlased uurivad, miks mammutid välja surid: otsime jälgi sellest kosmilisest sündmusest

Seega on vaja palju rohkem andmeid, enne kui teadusringkonnad on isegi lähedal sellele, et olla veendunud. Sellegipoolest osutavad teised teadlased, et minevikus on paljud teadusteooriad , mis algselt tagasi lükati või kõrvale jäeti, hiljem saanud laialdaseks konsensuseks, seega on oluline jääda skeptiliseks, kuid tasub hoida meeled avatuna.

Kindel on see, et asteroidi ja komeedi mõjusid tasub kindlasti uurida seoses suuremahuliste keskkonnamuutustega. Kui mitte selleks, et mõista ajalugu, siis selleks, et aidata suunata meie homseid otsuseid. Need sündmused on varem Maa elu kulgu muutnud ja kuigi Päikesesüsteem on palju rahulikum kui kunagi varem, ei ole tulevikus veel ühe sellise sündmuse toimumise tõenäosus null.