TÄIELIK ŠOKK Enamus inimesi ei tea tehisarust mitte midagi, ei usalda ega kasuta seda

Oxfordi ülikooli ja Reutersi Instituudi värske uuring , kus küsitleti umbes 12 tuhandet inimest kuues riigis TI teemadel näitas, et suur osa vastanutest polnud kunagi kasutanud selliseid populaarseid tööriistu nagu OpenAI vestlusrobot ChatGPT või Microsofti Copilot — veelgi enam, 20-30 protsenti polnud neist isegi kuulnud.

Tulemused olid üllatavad, vihjates, et ettevõtted võivad oluliselt ülehinnata üldsuse huvi tehisaru vastu.

Pelgalt number?

Vanusest ja rahvusest sõltumata vastas suur osa vastanutest, et nad ei olnud TI tööriistu piisavalt kasutanud, et nende tulemusi usaldada või mitte usaldada, olgu see siis meilide kirjutamisel, küsimustele vastamisel või viimaste uudiste saamisel.