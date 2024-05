NEW SCIENTIST Kui oled tihti vihane, siis võib sind varsti ohustata infarkt

Varasemad uuringud on näidanud, et südameinfarkti võivad vallandada intensiivsed emotsionaalsed kogemused. Näiteks ühes uuringus leiti, et tund enne südameinfarkti kogesid inimesed kaks korda tõenäolisemalt viha või emotsionaalset ärritust rohkem kui eelmisel päeval sama tunni pikkuse perioodi jooksul. Kuid selle taga olev mehhanism jäi ebaselgeks.

Uurimiseks võtsid Daichi Shimbo New Yorgi Columbia ülikoolist ja tema kolleegid 280 noort täiskasvanut, kes tundusid olevat hea tervise juures, ja määrasid nad juhuslikult ühte neljast rühmast. Nad kogesid kaheksa minuti jooksul kas viha, ärevust või kurbust või lugesid numbreid, kuni aeg on möödas.

Vabatahtlikel paluti mõelda mineviku sündmustele, mis panid nad tundma eelmainitud emotsioone, samal ajal kui mõõdeti nende vereringe erinevaid aspekte.

See hõlmas vereproovide võtmist ja vererõhu mõõtmist ning veresoonte laienemisvõimet mõõtvat protseduuri, mille käigus verevool käsivarresse on piiratud ja seejärel lastakse sel tagasi pöörduda. Arvatakse, et selline laienemisvõime mõõdab veresoonte tervist, kuna väiksemat laienemisvõimet on seostatud südameinfarkti suurema tõenäosusega.

Võib-olla pole üllatav, et ükski vabatahtlikest ei saanud selle protsessi käigus südameinfarkti ega insulti, kuid inimestel, kellel paluti mõelda ja rääkida hiljutisest sündmusest, mis neid vihale ajas, vähenes veresoonte laienemisvõime, mis kestis umbes 40 minutit.

See viitab sellele, et intensiivsed emotsioonid võivad juba halva tervisega inimestel kaasa aidata südamehaigustele, ütleb Shimbo. «Korduvad negatiivse emotsiooni episoodid võivad aja jooksul mõjutada südame-veresoonkonna füsioloogiat, põhjustades pöördumatut kahju,» kirjutavad teadlased oma artiklis.

Teiste rühmade inimeste puhul veresoonte vastust ei toimunud ja teistes mõõtmistes ei olnud erinevusi ühegi rühma puhul.

Andrew Steptoe Londoni ülikooli kolledžist ütleb, et viha mõju veresoonte toimimisele ühtib tähelepanekutega, et südameinfarktid näivad aeg-ajalt vallanduvat intensiivsetest emotsioonidest. Inimestel ei pruugi aga olla lihtne vihastamist lõpetada, ütleb ta. «Kui inimestel on tõsiseid probleeme, on olemas viha juhtimise sekkumised, kuid mõne sellise emotsiooni puhul on neid üsna raske rakendada.»