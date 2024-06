Ka taimed valivad kosilasi ja tõrjuvad nende konkurente

Nagoya Ülikooli teadlased Jaapanis on kasutanud spetsiaalset mikroskoopilist tehnikat, et jälgida Arabidopsis-taime sisemist paljunemisprotsessi. Nende avastused, mis avaldati ajakirjas EMBO Reports, toovad esile mehhanismi, mille abil emane lill valib ja meelitab ainult ühte isasõit. Need leiud võivad aidata optimeerida seemnete tootmist ja parandada ka põllumajanduslikke aretuspraktikaid.