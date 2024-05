Saksa ettevõte tegime esimesed puust suure tuuliku labad

Need 19,3 meetri pikkused labad on valmistatud materjalist, mida nimetatakse laminaatvineeriks. Seda puidupõhist laminaatmaterjali peetakse keskkonnasõbralikumaks kui olemasolevad klaaskiud ja muud sünteetilised komposiidid, millest tuuleturbiini labasid on seni valmistatud.