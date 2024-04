MILJARDID LENDAVAD ⟩ Andmetest on saamas kullaauk: tehisarud on näljased ja seda nälga tuleb kustutada

Ettevõtte tegevjuht Ted Leonard, kes juhib 40-liikmelist ettevõtet Colorados Edwardsis, rääkis Reutersile, et ta on läbirääkimistes mitme tehnoloogiaettevõttega, et litsentseerida Photobucketi 13 miljardit fotot ja videot, et neid kasutada generatiivsete tehisintellekti mudelite treenimiseks, mis suudavad tekstikäsklustele reageerides luua uut sisu. Ta on arutanud hindu vahemikus 5 senti kuni 1 dollar foto kohta ja rohkem kui 1 dollar video kohta, öeldes, et hinnad varieeruvad olenevalt ostjast ja soovitud pildimaterjali tüübist.