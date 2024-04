Geneetiliselt muudetud laste loomise eest vangi pandud teadlane on taas vaba: töötan inimgenoomi muutmisega edasi

2018. aasta novembris rahvusvahelisel teaduskonverentsil šokeeris He maailma teatega , et tema meeskond on muutnud mitme inimembrüo geene ja seejärel edukalt siirdanud need naissoost vabatahtlikele. Modifikatsioonid, mis tehti geenimuundamise tehnoloogiaga CRISPR/Cas9, pidid andma HIV-nakkuse suhtes immuunsuse. Tema teadaande ajal oli üks naine juba sünnitanud kaksikud õed Lulu ja Nana, samas kui teine rasedus ja kolmas laps ilmusid järgmisel aastal.

He Jiankui töö genoomi muutmisel elusatel inimestel rikkus selgelt Hiina seadusi. Ja peagi väitsid valitsusametnikud uurimise käigus, et He oli sooritanud ka teisi eetilisi rikkumisi, et tagada oma eksperimentide plaanipärasus, nagu vereproovide tulemuste võltsimine, et tema HIV-positiivseid meessoost vabatahtlikke saaks kasutada assisteeritud reproduktsioonis. Hoolimata sellest, et ta võib oma tegude eest surmanuhtluse saada, mõisteti laialdaselt hukkamõistetud teadlane lõpuks 2019. aastal kolmeks aastaks vangi, karistus lõppes 2022. aastal.