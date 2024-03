Transpordiamet ⟩ Lennutaksode kasutuselevõtt on lähiaastate küsimus

«Euroopa lennundusamet (EASA) on välja töötanud paketi uusi regulatsioone, mis hakkavad reguleerima eVTOL ja sertifitseeritud kategooria mehitamata õhusõidukite süsteemide (UAS) sertifitseerimist, nende lennutegevuseks vajalikke lube, pilootide pädevust, tootmise- ja disainorganisatsioonide ja õhuruumi puudutavad nõuded. See regulatsioonide pakett toetab inimeste ja kaupade veoks loodud eVTOL ja sertifitseeritud kategooria õhusõidukisüsteemide kasutusele tulekut. Paraku sarnaneb see konventsionaalse lennunduse reeglitega, kuna tegemist on kõrge riskiga tegevustega,» selgitas Rifk Postimehele.