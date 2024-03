TEADLASED UURISID ⟩ Just neis paikades meeldib UFO-del end kõige rohkem näidata

Unes või ilmsi? Kui enamus UFO-vaatlusi oleks täielik jama, siis ei joonistuks välja mingeid geograafilisi mustreid, leidsid teadlased. Samas ei välista nad, et mõned vaatlused võivad ka täielik jama olla. Pilt on illustreeriv.

«Lendavaid taldrikuid», UFO-sid (Unidentified Flying Object) või moodsama nimetusega UAP-sid (Unidentified Anomalous Phenomena) näeb mõnedes kohtades tihemini, mõnedes harvem ja paljudesse paikadesse pole need üldse ilmunud. Teadlased panid need nähtused kaardile ja ka Eesti kohta on hobi korras taoline kaart tehtud.