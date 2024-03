Inglismaa õpetlased: me teame, mis teeb treenerist hea treeneri ja see ei ole peks ning alandamine

Eestis on kerkinud mitmedki konfliktid ja pauguga lõhkenud skandaalid, kus treeneri ja sportlase vägivaldne või alanduseni viinud suhe on olnud kõneaineks. Leidub neid, kes õigustavadki seda olukorda: tippspordis ei saavatki muud moodi. Birminghami ülikooli uuring näitab, et see ei ole nii.