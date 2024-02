Kosmiline ravimivabrik potsatas lõpuks Maale – miks üldse seal peaks ravimeid tootma

Varda Space on ettevõte, mis on ette võtnud vägagi uuendusliku tööstussuuna: luua automatiseeritud tootmisprotsesse, milles inimese vahetu abita kasutataks ära Maa-lähedastel orbiitidel lendamise üht olulist tegurit – mikro gravitatsiooni. Varda eriline tähelepanu on ravimite valmistamisel, sest paljud neist on piisavalt kallid preparaadid, et nende omadusi tasub kas sellise kosmilise keemialabori abil täiendada ja rikastada.