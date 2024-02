KULTUURIŠOKK ⟩ Juba kütid ja korilased ehitasid megalinnu ka Ameerikas ja põlde hakati harima pärast seda

Üks vanimaid seni leitud näiteid – 18 meetrise läbimõõduga ringikujuline väljak, mis on ehitatud suurtest püstistest kividest – kaevati hiljuti välja. See avastus, mis tehti peaaegu kuus aastakümmet tagasi, on praeguseks kindlaks tehtud, et see väljak on umbes 4,750 aastat vana, muutes selle üheks vanimaks monoliitstruktuuriks kogu Ameerikas.