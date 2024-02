Peale Päikese võivad teised tähedki mõjutada Maa kliimat – loe, kuidas

«See on oluline, sest geoloogiline ajalugu näitab, et muutused Maa orbiidi ekstsentrilisuses käivad käsikäes kõikumistega Maa kliimas,» ütles uuringu põhiautor Nathan Kaib, Planetaarteaduste Instituudi (Planetary Science Institute) vanemteadur, töö kohta tehtud avalduses. «Kui me soovime välja selgitada iidsete kliimaanomaaliate põhjuseid, on tähtis omada ettekujutust sellest, milline nägi välja Maa orbiit nende episoodide ajal.»

HD-7977 on täht, mis lendas meie päikesesüsteemist mööda umbes 2,8 miljonit aastat tagasi. Hinnangud on erinevad, kuid astronoomid usuvad, et see jõudis Päikesest mitte rohkem kui 31 000 astronoomilise ühiku (ehk umbes 4,7 triljoni kilomeetri) kaugusele (AU tähistab Maa ja Päikese vahelist kaugust, mis on umbes 150 miljonit kilomeetrit). See on kas väga kaugel või väga lähedal, olenevalt vaatenurgast, kuid siiski eksisteerib võimalus, et see jõudis isegi nii lähedale kui 4000 AU.