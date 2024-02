Just selline näeb välja mikroskoopiline kosmoselaev, mille rolliks võib olla elu levitamine Universumis. Pildil on kodutolmu elektronmikrofoto.

Elu on ilmselt universumis üsnagi levinud. Hiljuti asterooidilt Bennu Maale toodud pinnaseproovidki kinnitasid, et sellelegi on olemas kõik elemendid, et pakkuda alust elule, mida näeme Maal. Gruusia õpetlane Osmanov rikastab aga seda pilti veelgi tuues mängu imepisikesed aga laialt levinud kosmoselaevad, mille kukil suudaksid elumolekulid ka väga kaugete vahemaade taha kulgeda.