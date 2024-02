KA NII SAAB ⟩ Koreas kasvatati riisiterades vesiseliha – see on odav ja maitsev

«Kujutage ette, et saame kõik vajalikud toitained kultiveeritud proteiiniriisist,» ütleb töö esmaautor Sohyeon Park, kes tegi uuringu Jinkee Hongi juhendamisel Yonsei ülikoolis, Lõuna-Koreas. «Riisil on juba niigi kõrge toitainesisaldus, kuid kariloomadest pärit rakkude lisamine võib seda veelgi suurendada.»



Täna on üle 70 protsendi põllumaast kasutuses vaid selleks, et kasvatada sööta loomadele. Neilt saadakse vaid 18 protsenti toidust saadavast energiast.