Washingtoni osariigis avastati elumaja garaažist tuumapomm

Kuna rakett oli inertne ja sõjavägi seda tagasi ei nõudnud, jättis politsei eseme garaaži alles, et see muuseumis eksponeerimiseks restaureeritaks. Olgugi et AIR-2 Genie tüüpi rakette toodeti viiekümnendate lõpus ja kuuekümnendatel üle 3000, on USAs ja Kanadas vaid 18 muuseumi, kuhu neid on alles jäänud.