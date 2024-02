ELFi noore looduskaitsja auhinna pälvis lendorava uurija Liisa Rennel

«Meri on keeruline ökosüsteem, millest inimesed just liiga palju ei tea. Meie kodumere suurim probleem on liigne toitainete jõudmine vette, mille üheks tulemuseks on eutrofeerumine, mis toob kaasa hulgi teisigi probleeme. Siin mängib olulist rolli meie toidulaud, mille mõju merele on raske märgata,» ütles ELFi kliimaprogrammi juht ja kalafoori eestvedaja Joonas Plaan. «Samas on väljakutsed meretuuleparkidega väga selge näide, kus kliimamuutuste lahenduste ja keskkonnahoiu vahelised mured on inimesele ka silmaga näha,» lisas Plaan.