Läbimurre ⟩ Hiinlaste kloonitud inimahv elab juba teist aastat – kas eesmärgiks on inimkloonid?

Reesusmakaak ReTro on elanud üle kahe aasta, mis tõestab, et kloonimisprotsess on õnnestunud.

Hiina teadlastel õnnestus edukalt kloonida reesusmakaak (Macaca mulatta), kellele pandi nimeks ReTro. Ta on elanud üle kahe aasta, mis tõestab et kloonimisprotsess on õnnestunud. See on märkimisväärne läbimurre, arvestades varasemaid ebaõnnestunud katseid reesusmakaake kloonida.